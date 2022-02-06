Ескалація на східних кордонах та накопичення Росією військ негативно впливає на українську фінансову систему, але фундаментальні чинники й макропоказники залишаються стабільними, тож жодних передумов для погіршення економіки наразі немає. Про це міністр фінансів України Сергій Марченко розповів у програмі "Подробиці тижня" на телеканалі "Інтер".

Зараз дійсно, ситуація для України на зовнішніх ринках несприятлива, через паніку, через інформаційні атаки інвестори неохоче купують наші єврооблігації. У зв'язку з цим ми змушені повністю змінити фокус на прямі запозичення від держав. Ми ведемо прямі перемовини з МВФ, з Європейською Комісією, зі Сполученими Штатами Америки. Канада уже надала нам підтримку. Про підтримку кажуть Франція, Німеччина.Тобто ми хочемо сформувати пул коштів, які дозволять нам задовольнити всі фінансові потреби цього року, щоб у нас навіть не було необхідності виходити на ринок.

Міністр повідомив, що Єврокомісія вже виділила Україні 1,2 млрд євро макрофінансової допомоги.

Це дуже швидка макрофінансова допомога, практично безумовна. Перший транш точно безумовно - 600 млн євро. наступний транш передбачатиме виконання певних умов, але з тим, щоб Україна могла їх виконати за перше півріччя і отримати ці кошти. В основному це (умови - ред.) питання технічні, будуть стосуватися економіки, енергетики, можливо антикорупції.

Міністр повідомив, що через істерію про загрозу російського вторгнення та інформаційну війну курс української гривні дещо просів, але це тимчасове явище. яке не несе жодних загроз економіці.

Була паніка, в основному це стосується валюти. Нерезиденти також виходили з облігацій на суму близько 300 мільйонів доларів. Але сказати, що це критично було я не можу, оскільки за останній час було сформовано фіскальну макроекономічну стабільність. Фінансово-економічні органи працюють нормально. Всі видатки здійснюються у повному обсязі. У нас за січень місяць перевиконання бюджету за доходами на 9 мільярдів гривень, що дозволяє нам спокійно дивитися в майбутнє... Всі видатки будуть здійснені, більше того, задекларовані підвищення заробітних плат поліцейським, індексація пенсій і таке інше - все йде за планом і буде зроблено.

Нагадаємо, що раніше радник президента України з економічних питань Олег Устименко заявив, що влада витратила з початку 2022 року майже $1,5 млрд на стабілізацію курсу гривні.