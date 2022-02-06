У неділю, 6 лютого, ввечері під час програми "Подробиці тижня" на телеканалі "Інтер" політичний експерт Богдан Бондаренко розповів про політичні наслідки ДТП за участю народного депутата Олександра Трухіна.

Про втрату мандата зараз мова не йде. Можна говорити про виключення його із партії чи з фракції чи забирати у нього певні повноваження в комітеті, такі речі можливі, але об'єктивно ми будеимо чекати результатів розслідування і будемо дивитися, які саме матеріали будуть передані до суду.

Також Бондаренко додав, що перспективи по кожній подібній справі можуть бути різними. У випадку Трухіна це може бути кваліфіковано як адміністративне порушення. Ключове у цих справах те, щоб у адвокатури не було спроб підкупу. Ці питання є політичними через те, що ці суб'єкти є політиками.

Крім того експерт розповів і про вірогвдність повномасштабної війни. За його словами, зараз немає такої конструкції, яка може призвести до стану відсутності війни. Мінські домовленості не є інструментом, який здатний привести нас до цього питання, вони були пілписані для зупинки тактичної поразки на фронті. Росіяни зараз роблять все, щоб перемовини зі Сполученими Штатами, які не йдуть на їх користь, вони будуть робити символічні "жести".

Читайте також, міністр внутрішніх справ - уперше прокоментував скандальне відео з Олександром Трухіним. Те, на якому народний депутат - намагається втекти з місця аварії, пропонує поліцейському хабаря - і козиряє "зв'язками", народні депутати хочуть почути від міністра та інших керівників правоохоронних відомств.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал та дізнавайтесь про всі новини в Україні першими.