Єлизавета Друга відзначила платиновий ювілей на троні Великої Британії [ Редактировать ]
70 років на троні. Єлизавета Друга напередодні відзначила платиновий ювілей. На престол вона зійшла 1952 року, після смерті батька, Георга VI. На сьогодні Єлизавета Друга - найстаріша монархиня у світі, яка досі править. А її шлюб з Філіппом став найдовшим у світовій історії, він тривав - 74 роки. У королеви четверо дітей, восьмеро онуків і 12 правнуків.
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