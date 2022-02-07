70 років на троні. Єлизавета Друга напередодні відзначила платиновий ювілей. На престол вона зійшла 1952 року, після смерті батька, Георга VI. На сьогодні Єлизавета Друга - найстаріша монархиня у світі, яка досі править. А її шлюб з Філіппом став найдовшим у світовій історії, він тривав - 74 роки. У королеви четверо дітей, восьмеро онуків і 12 правнуків.