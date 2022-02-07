На столичной Оболони правоохранители задержали киевлянина, застрелившего свою сожительницу. Об этом сообщает пресс-служба столичной полиции.

От полученной травмы 37-летняя женщина скончалась на месте. Фигуранту грозит до пятнадцати лет тюрьмы.

Ночью на спецлинию "102" поступило сообщение от киевлянина о том, что на улице Приречной он случайно ранил свою гражданскую жену. На место происшествия выехали медики и следственно-оперативная группа Оболонского управления полиции.

Стрелок рассказал, что выпивал вместе со своей сожительницей и решили развлечься с помощью оружия. Мужчина приставил к голове женщины травматический пистолет и выстрелил в затылок.

37-летнюю потерпевшую пытались спасти медики скорой помощи, однако рана оказалась смертельной. Сотрудники полиции изъяли оружие и задержали 43-летнего киевлянина.

Против стрелка начали уголовное производство по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины - умышленное убийство. Ему грозит до пятнадцати лет лишения свободы.

Напомним, что на выходных в Киеве произошла массовая драка в метро.