Прием ванны существенно снижает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и инсульта. К такому выводу пришли ученые из Гарвардского университета, исследование которых опубликовано в журнале Heart, сообщает Daily Express.

Исследование о влиянии ванн на здоровье сердца и сосудов проводили в Японии, его участниками стали 30 тыс. человек. Оказалось, что люди, принимающие ванну почти каждый день, на 28% реже сталкивались с болезнями сердечно-сосудистой системы и на 26% - с инсультом, чем те, кто делал это менее двух раз в неделю.

По мнению доктора Адольфа Хаттера, особенно полезно нахождение в горячей воде.

Более высокая температура в теплой ванне провоцирует расширение кровеносных сосудов, что, в свою очередь, снижает кровяное давление... Объем крови, прокачиваемой сердцем, также увеличивается в результате давления воды на тело, что повышает нагрузку на сердце.

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Авторы исследования приводят данные более раннего исследования, которое показало, что регулярное посещение сауны благотворно влияет на состоянии здоровья, поскольку помогает улучшить работу сосудов, снизить уровень холестерина в крови и избежать воспалений.

Ученые предупреждают, что людям старше 70 лет с низким давлением, а также тем, кого беспокоят боли в груди, нестабильное кровяное давление и другие проблемы с сердцем прием горяих ванн может навредить.

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