Ученые назвали привычку, спасающую от инсульта [ Редактировать ]
Источник: ТАСС
Прием ванны существенно снижает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и инсульта. К такому выводу пришли ученые из Гарвардского университета, исследование которых опубликовано в журнале Heart, сообщает Daily Express.
Исследование о влиянии ванн на здоровье сердца и сосудов проводили в Японии, его участниками стали 30 тыс. человек. Оказалось, что люди, принимающие ванну почти каждый день, на 28% реже сталкивались с болезнями сердечно-сосудистой системы и на 26% - с инсультом, чем те, кто делал это менее двух раз в неделю.
По мнению доктора Адольфа Хаттера, особенно полезно нахождение в горячей воде.
Более высокая температура в теплой ванне провоцирует расширение кровеносных сосудов, что, в свою очередь, снижает кровяное давление... Объем крови, прокачиваемой сердцем, также увеличивается в результате давления воды на тело, что повышает нагрузку на сердце.
Авторы исследования приводят данные более раннего исследования, которое показало, что регулярное посещение сауны благотворно влияет на состоянии здоровья, поскольку помогает улучшить работу сосудов, снизить уровень холестерина в крови и избежать воспалений.
Ученые предупреждают, что людям старше 70 лет с низким давлением, а также тем, кого беспокоят боли в груди, нестабильное кровяное давление и другие проблемы с сердцем прием горяих ванн может навредить.
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