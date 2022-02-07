Избрание меры пресечения депутату Кузьминых отложили [ Редактировать ]
Высший антикоррупционный суд Украины не избрал сегодня меру пресечения народному депутату Сергею Кузьминых. Заседание по его делу перенесли на завтра, 8 февраля.
Об этом сообщили в пресс-службе ВАКС.
Заседание назначили на 9:45.
Сегодня подозреваемого в коррупции депутата Кузьминых задержали правоохранители после того, как он проигнорировал вызов в следственные органы.
В этот же день должно было состояться и судебное заседание по избранию ему меры пресечения. Ходатайство правоохранителей предусматривает арест с возможностью выхода под залог в 49 тысяч гривен.
Депутата Кузьминых подозревают в вымогательстве и получении отката в размере 30% от суммы тендера на поставку медицинского оборудования в одну из больниц Житомирской области.
Его разоблачили "с поличным", но сначала не задержали, а лишь вызвали повесткой в органы следствия.
Напомним, что глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что "шокирован" тем, что его однопартийца - народного депутата Сергея Кузьминых задержало НАБУ во время получения взятки.
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