Высший антикоррупционный суд Украины не избрал сегодня меру пресечения народному депутату Сергею Кузьминых. Заседание по его делу перенесли на завтра, 8 февраля.

Об этом сообщили в пресс-службе ВАКС.

Заседание назначили на 9:45.

Сегодня подозреваемого в коррупции депутата Кузьминых задержали правоохранители после того, как он проигнорировал вызов в следственные органы.

В этот же день должно было состояться и судебное заседание по избранию ему меры пресечения. Ходатайство правоохранителей предусматривает арест с возможностью выхода под залог в 49 тысяч гривен.

Депутата Кузьминых подозревают в вымогательстве и получении отката в размере 30% от суммы тендера на поставку медицинского оборудования в одну из больниц Житомирской области.

Его разоблачили "с поличным", но сначала не задержали, а лишь вызвали повесткой в органы следствия.

Напомним, что глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что "шокирован" тем, что его однопартийца - народного депутата Сергея Кузьминых задержало НАБУ во время получения взятки.

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