На Буковині в руках у підлітка вибухнула петарда [ Редактировать ]
Недитячі ігри. На Буковині в руках у підлітка рвонула петарда. Вибух був таким потужним, що хлопчина ледь не позбувся кисті. Школяра терміново шпиталізували й прооперували. В якому стані він зараз? Та де взяв феєрверк - з'ясували наші кореспонденти.
Гуляв на вулиці, побачив петарду, підірвав... А викинути вже не встиг. Та вибухнула просто в руці. Так згадує події 12-річний Владислав.
Владислав, потерпілий:
Прочистив її. Я її перший раз підпалив, то затушилася, а другий раз її зірвало. І кинути не встиг. Побачила тітка, викликала скору, мене забрали у лікарню.
До лікарні Владислава привезли у важкому стані. Уся рука була у рваних ранах. Медики рятували хлопця більше як дві годин.
Володимир Скоробогач, завідувач хірургічного відділення КНП "Хотинська БЛ":
Ми змушені були провести трансплантацію шкірного лоскоту зі стегна, і пересадили на палець, щоб закрити дефект. Функція кисті буде збережена. Але надалі треба зауважити і напоминати неодноразово, щоби діти не брали незнайомі предмети.
Врятувати руку хлопчикові вдалося.
Сергій Солодкий, заступник генерального директора КНП "Хотинська БЛ":
Ми в ургентному порядку хворого прооперували, зробили аутодермопластику, зараз стан хворого задовільний. Призначили антибіотики, знеболююче.
Медики кажуть, у свята подібного стається в рази більше. Лише від початку року - це вже другий випадок дитячого травматизму. Тож лікарі вкотре закликають батьків вчити дітей не брати до рук незнайомі предмети й в жодному разі - без дорослих не запускати салютів.
Сергій Бабчук, начальник сектору зв'язків зі ЗМІ та роботи з громадськістю ГУ ДСНС України в Чернівецькій області:
Якщо ви знайшли невідомий якийсь піротехнічний виріб, то в жодному разі не потрібно брати його, дивитися до нього. Тому що ви не знаєте що це за виріб, в якому він стані та чому не спрацював. Якщо ви його візьмете у руки, він може спрацювати та відповідно завдати шкоди.
За кілька днів Владиславу виповниться 13. Хлопець каже, найкращий подарунок уже отримав - це врятована медиками рука.
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Гуляв на вулиці, побачив петарду, підірвав... А викинути вже не встиг. Та вибухнула просто в руці. Так згадує події 12-річний Владислав.
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