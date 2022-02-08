Во вторник, 8 февраля, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в ходе брифинга заявил, что российский газопровод "Северный поток-2" является вопросом безопасности для всей Европы. А потому, в случае нового вторжения России в Украину будет поставлен крест на этом проекте.

Северный поток-2" - это проблема безопасности для всей Европы. Для нас является позитивным вопрос, что есть определенный консенсус, что не нужно спешить с его сертификацией, а во-вторых, дальнейшее военное вмешательство России в Украину ставит крест на этом проекте.

Напомним, президент России Владимир Путин заявил о завершении укладки первой нитки "Северного потока-2". 11 июня трубу начали заполнять газом.

После достройки "Северный поток-2" вместе с "Турецким потоком" покроет весь объем транзита газа через Украину. В Германии уже сделали заявление на эту тему. Канцлер Ангела Меркель заявила, что Украина должна остаться транзитером газа после запуска "Северного потока-2".

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