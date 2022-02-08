Німеччина і Британія відправлять ще 700 військових до Східної Європи [ Редактировать ]
Німеччина і Британія відправлять ще 700 військових до Східної Європи. ФРН посилить свої сили в Литві. А Велика Британія - до Польщі. Згідно із заявами міністрів оборони - це сигнал, що потужні держави НАТО стоять пліч-о-пліч з Литвою та Польщею. Такі звернення лунають на тлі стягнення російської армії до Білорусі. Наприкінці січня Лондон оголосив, що планує подвоїти кількість британських солдатів біля східних кордонів ЄС. Нині британський уряд запевняє - може залучити винищувачі "Tайфун" і кораблі для захисту Південно-Східної Європи.
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