Во вторник, 8 февраля, в Кремле назвали условие для проведения встречи президентов Украины и России Владимира Зеленского и Владимира Путина. Об этом сообщает ТАСС.

Так, пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что нужны конкретные цели, которые пока не сформулированы, а для проведения встречи это "необходимо".

Сначала нужно понять, встречаться президентам России и Украины с какой целью, по каким вопросам и ориентируясь на какой результат. Этого понимания пока не вызрело.

По его словам, Россия априори не отказывается от потенциальной встречи Путина и Зеленского.

Что касается встречи Путина с Зеленским, то априори от нее никто не отказывается. Если эта встреча действительно поможет разрубить этот ставший уже гордиевым узел в ситуации на юго-востоке страны, Россия будет готова встречаться с кем угодно.

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