Усім вакцинованим пенсіонерам по смартфону. Літні люди невдовзі теж зможуть витратити свою електронну "ковідну тисячу", - обіцяє президент Володимир Зеленський. І це ще не все, додають у Мінцифри. На порталі "Дія" з'явилося близько десятка нових послуг. І навіть опитування.

Про що питають і що пропонують - дізнався Василь Богайчик.

Ковідною тисячею пенсіонерів уже не здивуєш. Тож тепер стареньких вакцинуватися проти Ковіду заохочуватимуть смартфонами.

Володимир Зеленський, Президент України:

Два роки тому ми запустили курси цифрової грамотності для людей похилого віку, а навесні запускаємо нову велику державну програму. Всі охочі вакциновані українці старше 60 років отримають безоплатний якісний сучасний смартфон і пільговий тариф.

За словами міністра цифрової трансформації, у чергу по новенький смартфон стати пенсіонери зможуть уже з квітня. Цього року планують закупити аж вісім з половиною мільйонів ґаджетів. Реакції на таку ініціативу президента неоднозначні. Для пані Валентини смартфон і пільговий інтернет - це не речі першої необхідності. Жінка саме повертається з місцевого відділення соцзахисту, де оформлювала чергову допомогу. Пенсіонерка часто хворіє, і грошей на прожиття не вистачає.

Валентина, жителька Чернівців:

Ну як це можливо, вони не можуть підняти пенсії цим людям старшим 60, я наприклад, отримую 1978 гривень. То краще б добавили хоть 500 гривень.

Деяких влаштовують їхні вже давно не нові телефони. Кажуть, до смартфонів звикати не хочуть.

Світлана, жителька Чернівців:

Мені не треба такий смартфон. - А чому? – А тому, що я не буду вакцинуватися. У мене звичайний телефон і він мене влаштовує.

Інші ж навпаки - рішення президента схвалюють. Кажуть, телефони мають старі, тож давно мріють про сучасні розумні ґаджети.

Юрій, житель Чернівців:

Чудесно, у мене от такий кнопочний. -Але смартфон хотіли б мати, так? -Ну вперед рухаємося.

Антоніна і Світлана, жительки Запоріжжя:

- У меня есть смартфон, но не ловит это все. "Дию" я ввести не могу, он старенький. - И не хочу грошей, я вообще ничего не хочу. Я просто хочу, чтоб телефон дали и нормально.

Не стояти в довжелезних чергах - ще один аргумент на користь нової ініціативи. Принаймні в Мінцифри обіцяють: багато послуг будуть доступні просто в пристрої. Наприклад, прописатися без ЦНАПів. Для цього достатньо вказати в застосунку "Дія" адресу, за якою плануєте жити, а далі - чекати на дозвіл від власника житла. Його той дає також через "Дію".

Володимир Зеленський, Президент України:

До речі, довідку А4, яку треба було носити разом з ІД паспортом також можна забути.

Далі одна з найпоширеніших довідок - про несудимість. Її щорічно замовляють понад пів мільйона українців. І тепер вона теж відцифрована і онлайн.

Денис Монастирський, міністр внутрішніх справ України:

Ця довідка потрібна для оформлення на роботу, оформлення візи для виїзду за кордон, для уч. в тендері. Здійснення усиновлення, уст. опіки, уст. громадянства, оформлення або поновлення документів та вступу до тероборони. Останнє - на правах реклами.

Василь Богайчик, кореспондент:

Одна з послуг, яку президент презентував просто зі сцени, запрацювала під час "ДІЯ- САМІТУ" - це опитування. Вона з'явилася у вас, якщо ви оновили застосунок. І "для розминки" тут доступні вже два перших запитання.

Володимир Зеленський, Президент України:

Сьогодні в "Дії" з'явилися нові цифрові послуги. Яка, на вашу думку, є найбільш корисною? Обирайте свій варіант, дивіться, як працює електронна демократія в "Дії". Впливайте на розвиток цифрової держави.

Окрім усіх цих новацій працюватиме ще й обмін паспорта. Що ж це означає? У декілька кліків за допомогою QR-коду українці зможуть поділитися документом у застосунку з будь-якою людиною. За словами урядовців, це допоможе спростити реєстрацію в готелі або оформлення рахунку в банку.

Михайло Федоров, віцепрем'єр-міністр, Міністр цифрової трансформації України:

Це тільки початок. Тому що сьогодні ми запускаємо послугу "Належний користувач". Це коли ми можемо поширити технічний паспорт через QR код. Просто в кілька кліків іншій людині і передати свій техпаспорт для того, щоб можна було використовувати авто.

А ще додали допомогу внутрішньо переміщеним особам та дозвіл на будівництво. Відсьогодні всі ці послуги вже доступні або в мобільному додатку або ж на порталі "Дія".