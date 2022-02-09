Рекордна кількість снігу випала в кількох японських префектурах. Так, у місті Майбара - намело 62 сантиметри снігу, а в Саппоро - 60. Такі снігопади для цих регіонів - найбільші за всю історію спостережень. Через це - в містах частково паралізований рух транспорту. Тамтешні метеорологи попередили місцевих жителів про можливість сходження лавин і закликали - за можливості - не залишати власні оселі. Нині на місцях працюють десятки одиниць техніки, проте через невпинні снігопади - розчистити дороги поки що не вдається.