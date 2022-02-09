Президент України зустрівся з міністрами закордонних справ країн Славковського формату [ Редактировать ]
Президент України зустрівся з міністрами закордонних справ країн Славковського формату. Володимир Зеленський ознайомив топдипломатів Чехії, Австрії та Словаччини з безпековою ситуацією в країні та ініціативами щодо активізації переговорів у мінському та нормандському форматах. Своєю чергою, очільники МЗС висловили одностайну підтримку суверенітету й територіальної цілісності України. Перед візитом до Києва, міністри побували на Донбасі. Там спілкувалися з українськими військовими.
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