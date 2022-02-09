В среду, 9 февраля, на повестке дня заседания правительства Кабинет министров рассмотрит вопрос продления срока использования "ковидной тысячи" с 4 до 9 месяцев.

Также планируется платить 500 гривен за бустерную дозу и позволить тратить средства пенсионерам и лицам с инвалидностью на лекарства и коммуналку.

Документом предлагается:

предоставление дополнительной помощи в размере 500 грн в случае получения бустерной дозы вакцинации;

увеличение срока действия счета для получения пособия, а также срока использования пособия с четырех до девяти месяцев со дня зачисления средств на счета;

предоставление возможности использования пособия гражданами в возрасте от 60 лет и лицами с инвалидностью I и II группы на оплату стоимости жилищно-коммунальных услуг и приобретение лекарственных средств.

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