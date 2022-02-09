В Киеве огромный станок раздавил рабочего (фото, видео) [ Редактировать ]
Источник: Национальная полиция Украины
В Киеве многотонный станок упал на рабочего в цеху. Мужчина погиб на месте происшествия. Об этом сообщает "Магнолия-ТВ".
Несчастный случай произошел в одном из павильонов на улице Стройиндустрии. 9-тонный станок упал на работника цеха.
Только вчера на предприятие доставили новый станок для демонтажа труб, а сегодня утром рабочие проводили его установку. Во время перемещения к месту установки произошло ЧП.
Работники не учли, что основной вес станка находился в верхней части и во время движения он просто перевернулся, придавив одного из рабочих. Мужчина в возрасте 45-50 лет погиб мгновенно.
На месте происшествия работают правоохранители. Спасатели разбирают крышу здания, чтобы с помощью автокрана поднять станок и достать тело погибшего.
Напомним, что аналогичная трагедия произошла в Киеве в ноябре прошлого года. На заводе "ЭМКО" во время выполнения монтажных работ на двух работников предприятия упал многотонный станок. Они погибли на месте.
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