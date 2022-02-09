В Киеве многотонный станок упал на рабочего в цеху. Мужчина погиб на месте происшествия. Об этом сообщает "Магнолия-ТВ".

Несчастный случай произошел в одном из павильонов на улице Стройиндустрии. 9-тонный станок упал на работника цеха.

Только вчера на предприятие доставили новый станок для демонтажа труб, а сегодня утром рабочие проводили его установку. Во время перемещения к месту установки произошло ЧП.

Работники не учли, что основной вес станка находился в верхней части и во время движения он просто перевернулся, придавив одного из рабочих. Мужчина в возрасте 45-50 лет погиб мгновенно.

На месте происшествия работают правоохранители. Спасатели разбирают крышу здания, чтобы с помощью автокрана поднять станок и достать тело погибшего.

Напомним, что аналогичная трагедия произошла в Киеве в ноябре прошлого года. На заводе "ЭМКО" во время выполнения монтажных работ на двух работников предприятия упал многотонный станок. Они погибли на месте.