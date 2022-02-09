В ночь на 9 февраля в Киеве произошел пожар в многоэтажке, в результате которого один человек погиб. Об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям Киева.

Возгорание произошло 7-м этаже 16-этажного жилого дома на улице Маршала Тимошенко, 1-Г. На место происшествия прибыли пожарные из ближайших пожарно-спасательных подразделений.

Они вывели из дома 10 человек. В квартире, где произошел пожар, спасатели обнаружили тело мужчины 1938 года рождения.

Соседи пытались помочь мужчине, открыли двери и дали доступ воздуху, из-за чего пожар разгорелся сильнее. Мужчина пытался самостоятельно тушить пожар, и это решение стало для него роковым.

В 05:15 пожарные локализовали пожар на площади 10 кв. м и в 05:19 - ликвидировали. Огонь повредил личные вещи и мебель жильцов, закопчены стены и потолок квартиры. Причины и обстоятельства происшествия устанавливаю правоохранители.

Напомним, что накануне в городе Покровск Донецкой области, произошел пожар, вследствие которого погибли дети.