Коммуналка за 2021 год: платежки "взлетели" почти на 30% [ Редактировать ]
За 2021 год начисления за жилищно-коммунальные услуги с учетом электроэнергии составили 222,7 млрд гривен. Это на 29,6% (на 50,9 млрд гривен) больше, чем в 2020 году (171,8 млрд гривен). Об этом сообщает Государственная служба статистики (Госстат).
По данным статистического ведомства, начисления стремительно увеличивались почти в течение всего года. Благодаря высокой базе сравнения рост цен замедлился в последние месяцы 2022 года.
В декабре 2021 года населением страны уплачено за жилищно-коммунальные услуги 21,6 млрд (71,1% начисленных за этот период сумм).
Ранее мы писали о том, что суммы в платежках украинцев с 1 февраля останутся практически неизменными, в то время как Национальный банк Украины прогнозирует неизбежный рост тарифов на коммунальные платежи.
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