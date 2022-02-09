До України прибув дев'ятий літак з військовою допомогою [ Редактировать ]
Дев'ята "пташка". Так міністр оборони Олексій Резніков написав про черговий літак із військовою допомогою від західних партнерів. Він сьогодні приземлився в Борисполі.
А перед тим сіло британське судно. Американці передали 80 тон боєприпасів, а британці - спорядження для загонів тероборони.
Нагадаю, літаки з військовими вантажами для української армії регулярно прибувають до Києва вже третій тиждень.
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Про це на брифінгу повідомив очільник відомства Олексій Резніков.