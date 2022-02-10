Біля узбережжя Куби сформувався водяний смерч [ Редактировать ]
Біля узбережжя Куби сформувався водяний смерч. Рідкісне явище зафільмували місцеві жителі. За їхніми словами, стовп води виник раптово й рухався у бік берега дуже швидко. Попри часті урагани в Карибському басейні - такого тут не пам'ятають. На суходіл вихор приніс сильні вітри, які повиривали з коренем дерева, пошкодили будинки та залишили курортне місто Гуанабо без світла.
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