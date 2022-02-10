В четверг, 10 февраля, СБУ задержала подозреваемого в подготовке теракта в Киеве. Об этом сообщает пресс-службу СБУ.

Мужчина пытался поджечь автомобиль у здания одной из общественных организаций. СБУ установила, что это местный житель, завербованный представителями одной из белорусских госструктур.

Его завербовали через одну из анонимных групп мессенджера Telegram. Оплату за свою подрывную деятельность получал из-за рубежа на свою банковскую карточку.

Киевлянину сообщено о подозрении. Производство открыто по двум статьям Уголовного кодекса:

ст. 111 (государственная измена),

ст. 258 (Террористический акт).

Напомним, что в Тернопольской области был перекрыт крупный канал сбыта наркотических веществ. Злоумышленники действовали большое года с июля 2020 года до октября 2021 года, организатор по месту своего проживания и в лесопосадках выращивал коноплю.

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