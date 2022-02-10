В центре города Херсон недалеко от развлекательного заведения злоумышленники избили и расстреляли мужчину. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции в регионе.

Инцидент произошел около 20:30 вблизи одного из развлекательных заведений на улице Соборной. Группа из пяти человек нанесли телесные повреждения мужчине. При этом злоумышленники несколько раз выстрелили в потерпевшего, после чего скрылись на автомобиле в неизвестном направлении.

У 50-летнего пострадавшего предварительно диагностированы многочисленные ушибы тела и несколько ранений, характерных после применения травматического огнестрельного оружия.

Отмечается, что на мужчину напала группа из пяти человек, которые и ранее попадали в поле зрения полиции. Одного из подозреваемых в возрасте 44 лет правоохранители задержали по месту жительства.

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Кроме того, под Черновцами пьяный мужчина, проезжая на своем авто мимо остановки общественного транспорта, где находились люди, открыл в ее сторону огонь из пистолета. Сам инцидент произошел в поселке Берегомет в прошлую пятницу.