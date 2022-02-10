Про рівень послуг і якість пасажирських перевезень у Черкасах уже складають легенди.

Ціна летить угору, а якість залишається на тому самому місці. У Черкасах за рік уже вдруге підвищують вартість проїзду в громадському транспорті. Зміни торкнулися й комунальних тролейбусів. Як реагують містяни? Дивімося далі.

Ранок, година пік. Черкасці поспішають на роботу, та от місця в маршрутках і тролейбусах вистачає не всім. Скарг на розклад руху й сервіс у громадському транспорті у містян безліч. А новина про здорожчання на третину вартості проїзду людей взагалі шокує.

Сергій, житель Черкас:

Вона видумана, видумано - послуги не піднімаються, краще не стають , а рівень обслуговування той..

Валентина, жителька Черкас:

Для пенсіонерів дуже дорого , якщо у мене пенсія дві тисячі та віддати на проїзд та на ліки. А на ліки скільки йде…

Про рівень послуг і якість пасажирських перевезень у Черкасах уже складають легенди. Ось так, наприклад, водії маршрутних автобусів дбають про чистоту машин.

Утім, серед переліку претензій пасажирів - і недотримання графіку перевізниками, і застарілі автобуси. Та, схоже, черкаський виконком цим не надто переймається. Учора, після нетривалих обговорень, одноголосно чиновники підтримали збільшення вартості проїзду.

Профільний заступник міського голови запевняє: виконком ухвалив "соломонове рішення", адже деякі перевізники просили збільшити вартість майже удвічі. Мовляв, ціна на паливо зросла. Хоча посадовець і погоджується, порахувати реальну собівартість проїзду в Черкасах зараз неможливо.

Павло Валенчук, заступник міського голови Черкас:

На скільки реальна та кількість пасажирів, яку вони перевозять!? Зараз ми просто віримо їм на слово. Тобто, історія була така, що якби не відбулося жодних змін, то вже з понеділка частина маршруток стала тому, що у них немає чим заправитись, а частина стала , бо їм треба качати ситуацію.

Дії виконкому політичного оглядача Сергія Макаренка дивують. Каже: всі чинні члени виконавчого комітету перед місцевими виборами анонсували масштабну транспортну реформу… яку ніхто так і не провів.

Сергій Макаренко, політичний оглядач:

Наприклад представники однієї політичної партії в програмі взагалі обіцяють безкоштовний проїзд в ЧеркасиЕлектротранс, але після цього ця людина відверто лобіює ухвалення цього тарифу …

Самі ж перевізники на контакт із журналістами не йдуть. Сьогодні вони мали провести загальні збори, принаймні, так запевнили в одному з АТП .

-Ну так перевізники, вони ж сьогодні в 11 годин збираються біля мерії. То спитайте в них.

Але на анонсовані збори ніхто так і не прийшов. Натомість слово за перевізників замовив один із заступників міського голови.

Віктор Беззубенко, заступник міського голови Черкас:

Хтось повинен зробити один крок, перший крок. Ми можемо вимагати поліпшення цієї послуги після того, коли хоть допоможем їм в плані збільшення надходжень.

Надходження ж у перевізників мають збільшитись уже наступного дня після офіційного оприлюднення рішення виконкому.