У столиці Німеччини стартував "Берлінале" [ Редактировать ]
У столиці Німеччини стартував "Берлінале". 72 міжнародний кінофестиваль - третій за значимістю в Європі - цьогоріч відбудеться за скороченою програмою і триватиме до 20 лютого. Загалом на "Берлінале" покажуть 256 фільмів із 69 країн. У конкурсній програмі українських кінострічок немає, але дві - представлено в інших програмах. Це картина "Клондайк" - сімейна драма на тлі військового конфлікту на Донбасі від режисерки Марини Ер Горбач. А також фільм - "Терикони". Він теж про події на сході України, але вже через ракурс дитячого сприйняття.
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Пандемія коронавірусу диктує свої фестивальні правила. Цьогорічний Берлінале буде значно коротшим, ніж завжди - триватиме лише шість днів. Доступ публіки теж обмежать.
Пандемія коронавірусу диктує свої фестивальні правила. Цьогорічний Берлінале буде значно коротшим, ніж завжди - триватиме лише шість днів.