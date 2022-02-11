У столиці Німеччини стартував "Берлінале". 72 міжнародний кінофестиваль - третій за значимістю в Європі - цьогоріч відбудеться за скороченою програмою і триватиме до 20 лютого. Загалом на "Берлінале" покажуть 256 фільмів із 69 країн. У конкурсній програмі українських кінострічок немає, але дві - представлено в інших програмах. Це картина "Клондайк" - сімейна драма на тлі військового конфлікту на Донбасі від режисерки Марини Ер Горбач. А також фільм - "Терикони". Він теж про події на сході України, але вже через ракурс дитячого сприйняття.