В городе Хмельницкий женщина годами скрывала смерть своей матери, чтобы получать социальную помощь от государства. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры в регионе.

Согласно данным следствия, в 2014 году женщине, которая ухаживала за своей матерью, была назначена государственная социальная помощь. Через год мать умерла, но дочь этот факт скрыла и каждых полгода продолжала подавать в управление труда и социальной защиты населения Хмельницкой городского совета заявления о выплате средств.

Отмечается, что правоохранители задержали подозреваемую. Ей инкриминировали мошенническое завладение бюджетными средствами в размере более 70 тысяч гривен. Суд признал 48-летнюю хмельничанку виновной в совершении преступления и приговорил ее к наказанию в виде лишения свободы на 2 года с испытательным сроком.

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Кроме того, сотрудники Государственного бюро расследований "накрыли" схему по махинации с продажами земель лесного фонда. Два злоумышленника были арестованы "на горячем" при получении 50% от общей суммы (300 тысяч долларов).

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