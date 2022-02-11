В пятницу вечером, 11 февраля, в работе социальной сети Twitter произошел масштабный сбой. Об этом свидетельствует данные сервиса Downdetector.

Проблемы ощутили пользователи из Соединенных Штатов, Британии и ряда других стран, включая Украину.

Пользователи по больше части жалуются на проблемы с работой сайта и приложения.

Наибольшее число жалоб поступило из:

США,

Великобритании,

Германии,

Украины.

Читайте также, администрация социальной сети Twitter будет удалять фото и видео с участием пользователей, если они не давали согласия на их публикацию. Компания будет принимать во внимание ситуацию, с которой связан опубликованный контент.

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