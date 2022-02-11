В работе Twitter произошел глобальный сбой [ Редактировать ]
В пятницу вечером, 11 февраля, в работе социальной сети Twitter произошел масштабный сбой. Об этом свидетельствует данные сервиса Downdetector.
Проблемы ощутили пользователи из Соединенных Штатов, Британии и ряда других стран, включая Украину.
Пользователи по больше части жалуются на проблемы с работой сайта и приложения.
Наибольшее число жалоб поступило из:
- США,
- Великобритании,
- Германии,
- Украины.
Читайте также, администрация социальной сети Twitter будет удалять фото и видео с участием пользователей, если они не давали согласия на их публикацию. Компания будет принимать во внимание ситуацию, с которой связан опубликованный контент.
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