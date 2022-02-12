Специалисты Всемирного фонда дикой природы предрекли миру в будущем жуткий кризис, связанный с пластиковыми отходами. Об этом сообщает пресс-служба WWF.

Фонд обратился к ученым, чтобы те выяснили уровень загрязнения океанов вредными частицами. Оказалось, что он уже превысил безопасные для экосистем значения. Таким образом, по оценкам исследователей, концентрация микропластика оказалась намного выше допустимой в Средиземном, Восточно-Китайском и Желтом морях, а также в арктическом ледяном покрове. Это грозит гибелью растениям и животным.

Все данные свидетельствуют о том, что загрязнение океана пластиком необратимо. После попадания в океан пластиковые отходы практически невозможно извлечь. Они неминуемо разлагаются, поэтому концентрация микро- и нанопластиков будет продолжать расти в течение десятилетий.

Отмечается, что по словам экологов, сложившуюся проблему крайне необходимо решать в зародыше, а не бороться с ее последствиями.

Читайте также, группа ученых из Стокгольмского университета разработала аналог пластика, который создан из природного вещества. Лигнину можно получить из древесных отходов целлюлозно-бумажной промышленности, материал лигнина способен менять форму при нагревании.

Кроме того, Европейский Союз запретил продажу ряда одноразовых пластиковых изделий: пластиковых тарелок, столовых приборов, соломинок, палочек для воздушных шаров и ватных палочек, контейнеров для еды и напитков. К 3 июля 2021 года все страны Евросоюза должны были удалить из продажи запрещенные изделия.

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