Украинских пенсионеров с 1 марта ждет очередное повышение пенсий: индексация выплат на 14%, а также пересчет доплат для разных категорий, которые не попадают под индексацию. Об этом в эфире "Українського радіо" рассказала министр социальной политики Марина Лазебная.

Мы охватили около десяти пенсионных программ, в частности будет повышена индексация страховых пенсий, когда корректируется заработная плата от каждого человека на 14%. Также увеличатся военные пенсии на 14%, которые охватят 524 тысяч военнослужащих и приравненных к ним. Такие люди получат повышение в среднем на 700 гривен.

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Каждому пенсионеру размер выплат рассчитывается индивидуально. Сумма зависит от стажа и возраста конкретного пенсионера. Точную сумму знает только Пенсионный фонд, но, если учесть то, что у большинства пенсионеров пенсия рассчитана с учетом средней по стране зарплаты в 5426,6 грн, а размер индексации будет составлять 14%, то можно провести несложный подсчет:

Например, у условного пенсионера есть 28 лет стажа и зарплата была в два раза выше средней (коэффициент 2,0). В таком случае расчетный размер пенсии составляет 3 038,8 грн. После надбавки в 14% - пенсия увеличится на 425,4 грн - до 3 464,2 грн. Поскольку у большинства украинских пенсионеров пенсия ниже средней, то их выплаты вырастут примерно на 135-150 грн.

По словам главы Минсоцполитики, впервые за 15 лет так называемая социальная пенсия уже в марте достигнет размера, который планировался на декабрь.

Есть минимальные пенсионные выплаты на уровне 1934 гривны, то есть прожиточного минимума. Они индексируются дважды - в июле и декабре, а мы решили не ждать этих месяцев и с марта повысим такие выплаты до 2100 гривен.

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Кроме того, выплаты людям 80 лет будут проиндексированы с 500 грн до 580 грн, лица 75-80 лет получат свою доплату в размере не 400, а 456 грн. Будет повышаться доплата к пенсии лицам с инвалидностью I группы и пенсионерам от 60 до 65 лет с полным страховым стажем. Она должна быть не менее 2300 грн, и эта сумма в декабре будет пересматриваться еще раз.

Кроме пенсии, будет повышена и государственная социальная помощь лицам с инвалидностью и лицам, не имеющим права на пенсию - так называемые социальные пенсии. Там также не будет меньше выплат, чем 2100 гривен. Плюс будут индексированы и выплаты для многодетных семей, когда на третьего и каждого следующего ребенка давали по 1700 грн. Теперь выплаты будут установлены на уровне 2100 грн.

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