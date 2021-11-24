В Донецке произошел взрыв: есть пострадавшие [ Редактировать ]
Источник: Pixabay
В среду, 24 ноября, в Киевском районе оккупированного Донецка произошел взрыв. Об этом сообщается в Telegram-канале "главы администрации" города Алексея Кулемзина.
В результате происшествия пострадали два человека.
В 8:43 в Киевском районе произошел взрыв гранаты, в результате чего пострадали два человека. На месте работают спецслужбы.
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Кроме того, в немецкой федеральной земле Верхняя Бавария на территории города Рорбах-ан-дер-Ильм случился взрыв в жилом доме, после чего тот разрушился. В настоящее время там работают сотрудники пожарных и спасательных служб, также были привлечены кинологи с поисковыми собаками.
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