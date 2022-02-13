В Министерствах иностранных дел Эквадора и Болгарии призвали граждан отказаться от поездок на территорию Украины в связи о сложившейся ситуацией с безопасностью. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Таким образом, в настоящее время в Украине находится около 400 граждан южноамериканской республики, которых просят покинуть страну.

"В связи с нынешней ситуацией в Украине МИД Эквадора рекомендует своим гражданам отказаться от поездок в это европейское государство, а тем, кто уже находится в Украине связаться с посольством Эквадора в Австрии, если они еще этого не сделали", - заявили в МИД Эквадора.

"Учитывая ухудшение ситуации в Украине и вокруг нее, призываем наших соотечественников воздержаться от любых поездок в страну. Приглашаем граждан Болгарии, находящихся на территории Украины, принять меры для выезда из страны на имеющихся на данный момент транспортных средствах", - сообщили в МИД Болгарии.

Читайте также, Министерства иностранных дел Италии и Швеции призвали граждан своих стран покинуть территорию Украины. Оба ведомства призвали граждан уехать в связи с риском вторжения на территорию страны со стороны России.

Кроме того, Министерство иностранных дел Германии выдало рекомендацию своим гражданам покинуть территорию Украины в связи с риском начала военного конфликта, было объявлено о приостановке работы дипломатического консульства в городе Днепр.