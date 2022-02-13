В поселке Станица Луганская (Луганская область) вечером 12 февраля произошел взрыв в кафе, в результате чего пострадали 12 человек. Об этом сообщает ГСЧС Украины.

12 февраля в 17 час. 46 мин. в пгт Станица Луганская в кафе "Мрія" произошел взрыв (предварительно газового баллона) с последующим горением, в результате чего пострадали 12 человек, из которых 8 человек госпитализированы в больницу и 4 человека после оказания медицинской помощи находятся на амбулаторном лечении.

Спасатели в 21:52 ликвидировали пожар в 21:52 на площади 160 кв. м.

На сайте Станично-Луганской поселковой общины говорится, что сгорело не кафе, а торговый павильон "Мрія". Госпитализированы девять человек. Двух пострадавших в тяжелом состоянии увезли в Харьков в ожоговое отделение городской больницы. Ребенка 2013 года рождения увезли на лечение в Лисичанск. Еще шесть человек госпитализировали в травматическое отделение Станично-Луганской больницы.

Полиция Луганской области сообщила, что по предварительным данным пожар в кафе возник в результате взрыва газового баллона.

Напомним, что в ночь на 13 февраля военные устроили перестрелку в кафе под Донецком, погиб нацгвардеец и гражданское лицо.