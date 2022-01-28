В Луганской области 60-летний мужчина был уличен в создании преступной по продаже огнестрельного оружия и боеприпасов. Об этом сообщает пресс-служба Департамента внутренней безопасности Национальной полиции.

В ходе следствия правоохранители провели у фигуранта оперативные закупки. Экспертиза подтвердила, что приобретенные вещи - это огнестрельное оружие, пригодное к стрельбе, с элементами кустарной переработки пневматического пистолета и под боевые патроны.

В поле зрения оперативников попал 60-летний житель области, занимавшийся противоправным "бизнесом" - переработкой и сбытом оружия.

Отмечается, что у мужчины провели обыск, в ходе которого изъяли ряд вещественных доказательств. Возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) УК Украины, злоумышленнику грозит наказание в виде лишения свободы, сроком до 7 лет.

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Кроме того, в одном из гаражных кооперативов Харькова правоохранители обнаружили тайник, где было спрятано несколько видов оружия, гранатометы и боеприпасы. Идут следственные действия, а сам владелец гаража задержан и находится в следственном изоляторе.