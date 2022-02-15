Россия продолжит поставки газа через Украину после 2024 года, если будет спрос на поставки в Европе и будет исправна газотранспортная система Украины. Об этом заявил президент России Владимир Путин после переговоров в Кремле с канцлером ФРГ Олафом Шольцем в Кремле.

В 2021 году в Германию поставлено российского газа 50,7 млрд кубических метров. Отмечу, что даже в период высоких биржевых котировок на газ и дефицита его предложений в Европе мы продолжали обеспечивать поставки топлива германским потребителям на основе цен, устанавливаемых долгосрочными контрактами.

Путин вновь заявил, что "Северный поток-2" - это чисто коммерческий проект, и он не несет никакой политической окраски. И напомнил, что вопрос о начале поставок по "Северному потоку-2" находится в компетенции немецкого регулятора. Шольц отказался назвать сроки его сертификации.

Все знают, что происходит. Мы обязаны обеспечить транзита газа в Европу - через Украину, Белоруссию и Польшу, по "Северному потоку-1".

Напомним, что в декабре 2019 года Украина и Россия договорились о продлении транзита российского газа в Европу на период с 2020 по 2024 год с возможностью продления соглашения еще на 10 лет.

Пятилетний контракт предусматривает транзит 65 млрд куб. м газа в 2020 году и 40 млрд куб. м ежегодно в 2021-2024 гг. В нем прописан принцип "качай или плати", когда плата за транзит взимается в объеме забронированных мощностей, даже если фактическая прокачка окажется меньше.

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Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что официальный Киев предлагает "Газпрому" скидку в 50% на транзит газа в Европу сверх прописанных в контракте 40 млрд кубометров в год.