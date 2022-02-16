Від першої особи. Зі зверненням щодо ситуації в Україні виступив Джо Байден. Інформацію про відведення російських військ від наших кордонів - не підтвердив; а ще - проанонсував суворі санкції в разі вторгнення. Дмитро Анопченко зібрав головні меседжі з Вашингтона.

Отримавши просто перед промовою свіжі дані розвідки, Білий дім не підтверджує заяви російського Міноборони про часткове відведення військ від українського кордону. Навпаки - Байден сказав, що найгірший сценарій ще досі цілком реальний.

Джо Байден, президент США:

Наші аналітики вказують на те, що війська все ще на дуже загрозливих позиціях. І факти такі: Росія зосередила понад 150 тисяч військових біля українського кордону на межі з Білоруссю. Тому вторгнення залишається цілком можливим.

Байден заявив - і це вже максимально серйозно (адже це публічна, особиста обіцянка глави держави), якою буде ціна вторгнення для Росії. Мовляв, це будуть дії, на які Штати не наважилися у дві тисячі чотирнадцятому, після подій на Донбасі та в Криму.

Джо Байден, президент США:

Ми чинитимемо потужний тиск на їхні найбільші та найважливіші фінансові установи та провідні галузі. Ці заходи готові до запровадження, як тільки і якщо Росія зрушить із місця. А щодо "Північного потоку - 2", то якщо РФ продовжить своє вторгнення в Україну, цей газопровід не запрацює.

Росіянам президент сказав у телезверненні, що "штати не є їхнім ворогом" і що знає - "кривавої та руйнівної війни з Україною вони не хочуть". З обіцянок, які він дав (і це чіткі меседжі Кремлю, розраховані те, що Москві треба щось запропонувати в обмін на деескалацію) - це те, що Штати не мають ракет на території України й не збираються розміщувати їх у майбутньому. Ще один меседж: Байден відверто сказав, що "не споряджатиме американських військових воювати в Україну".

У Білому домі неформально пояснюють, що і слова, і навіть час для цього виступу обирали дуже ретельно. Адміністрація не може допустити повторення нещодавньої кризи, коли Штати хаотично залишили Афганістан - перед усім світом втративши обличчя. Тому - кажуть - ситуація в Україні щохвилини на контролі, хаотичному розвитку подій намагаються запобігти; і робитимуть усе - саме для дипломатичного (а не військового) розв'язання конфлікту.