Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины "О Стратегии обеспечения государственной безопасности". Угрозой госбезопасности в документе указана Россия. Целью стратегии является выявление и предотвращение внешних и внутренних угроз госбезопасности Украины.

В Стратегии перечислены действия со стороны России, которые представляют угрозу для Украины:

для реализации своих стратегических целей в Украине, в том числе компрометации ее государственности, продолжает гибридную войну;

оккупационная администрация в Украине узурпирует выполнение властных функций на временно оккупированных территориях Украины;

деструктивная пропаганда как вне, так и внутри Украины, разжигает рознь, провоцирует конфликты и подрывает общественное единство и осуществляется на фоне информационной экспансии РФ.

Специальные службы отдельных иностранных государств продолжают разведывательно-подрывную деятельность против Украины, пытаются подпитывать сепаратистские настроения, использовать организованные преступные группировки и коррумпированных должностных лиц для укрепления инфраструктуры влияния.

Политика в сфере госбезопасности направлена на предупреждение, своевременное выявление и предотвращение внешних и внутренних угроз госбезопасности Украины, отмечается в Стратегии. В ее реализации Киев намерен опираться на опыт государств-членов ЕС и НАТО.

Напомним, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предложил президенту России Владимиру Путину и президенту Украины Владимиру Зеленскому провести трехстороннюю встречу в Стамбуле.