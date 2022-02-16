Зеленский утвердил Стратегию госбезопасности Украины, где Россия указана как угроза [ Редактировать ]
Источник: Офис президента Украины
Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины "О Стратегии обеспечения государственной безопасности". Угрозой госбезопасности в документе указана Россия. Целью стратегии является выявление и предотвращение внешних и внутренних угроз госбезопасности Украины.
В Стратегии перечислены действия со стороны России, которые представляют угрозу для Украины:
- для реализации своих стратегических целей в Украине, в том числе компрометации ее государственности, продолжает гибридную войну;
- оккупационная администрация в Украине узурпирует выполнение властных функций на временно оккупированных территориях Украины;
- деструктивная пропаганда как вне, так и внутри Украины, разжигает рознь, провоцирует конфликты и подрывает общественное единство и осуществляется на фоне информационной экспансии РФ.
Специальные службы отдельных иностранных государств продолжают разведывательно-подрывную деятельность против Украины, пытаются подпитывать сепаратистские настроения, использовать организованные преступные группировки и коррумпированных должностных лиц для укрепления инфраструктуры влияния.
Политика в сфере госбезопасности направлена на предупреждение, своевременное выявление и предотвращение внешних и внутренних угроз госбезопасности Украины, отмечается в Стратегии. В ее реализации Киев намерен опираться на опыт государств-членов ЕС и НАТО.
Напомним, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предложил президенту России Владимиру Путину и президенту Украины Владимиру Зеленскому провести трехстороннюю встречу в Стамбуле.
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