На українських полігонах тривають масштабні навчання "Заметіль-2022" [ Редактировать ]
На українських полігонах тривають масштабні навчання "Заметіль-2022". Наші кореспонденти спостерігали за такими маневрами української армії під Рівним. Регіон - один із тих, що межує з Білоруссю. Там понад двісті кілометрів спільного рубежу. Докладніше - в матеріалі моїх колег.
Бій зав'язався неподалік умовного кордону. За легендою, ворог перетнув держмежу. Першими його зустріли бійці тероборони. А згодом на допомогу прийшла армія. Проти умовного противника застосували американську та британську зброю.
Військовий на позивний "Бокс" із "Джавеліна" вистрелив уперше.
Позивний "Бокс", оператор ПТРК "Джавелін":
Ціль була на відстані півтора кілометра. Головний принцип стрільби з ПТРК "Джавелін" - це вистрілив і забув, що є дуже безпечно для військовослужбовця.
Усі стрільби - бойові. Від вибухів аж земля здригається, коли працює зброя союзників.
Боєць Олександр щойно підбив ворожий танк.
Олександр, гранатометник системи NLAW:
Промазати з нього нереально. Просто наводишся, затримуєш ціль. Пуск - ракета попадає стовідсотково.
Спільно діють артилерія, піхота, танкові та механізовані підрозділи. Обороняють рубежі.
Сніжана Сидорук, кореспондентка:
На умовному полі бою бійці із завданням впоралися: ворога перемогли і відтіснили. Всі спроби противника відновити втрачені позиції отримали жорстку відсіч.
Так в умовах, наближених до реальних, на рівненському полігоні тренуються бійці чотирнадцятої окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого. Її вояки від початку конфлікту на Сході протистоять ворогу. І хоч досвіду армійцям не позичати - тренуються залюбки.
Олександр Охріменко, командир 14-ої окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого:
Бригада в достатній кількості отримала уже відповідні засоби вогневого ураження, поставки продовжують здійснюватися і в перспективі під час виконання бойових завдань ці засоби будуть використовуватися і у разі виконання завдань в зоні операції об'єднаних сил, і у випадку реальної загрози вторгнення суміжної держави.
Та поки що - жодних натяків на ескалацію конфлікту, запевняють у Міноборони.
Ганна Маляр, заступниця міністра оборони України:
Ми не фіксуємо наявність ударних груп на кордонах з Україною і ми не фіксує необхідну інфраструктуру, яка супроводжує війська і дає можливість здійснювати ескалацію.
Результатами навчань і бійці, і їхні командири - задоволені.
-Ми готові до війни - будем воювати.
по теме
До адмінмежі з Кримом - кілька кілометрів. Тут відбуваються військові навчання. За легендою, Дамбу неподалік Колончака, яка колись подавала воду на півострів, захопили й замінували десятки молодиків.
Обабіч українського кордону тривають військові маневри. По той бік - "Рішучість", у нас - "Заметіль". Поки росіяни вправляються у війні в повітрі та на морі, українці - відпрацьовують оборону міст.
Сили спецоперацій тренувалися в безпарашутному десантуванні з гелікоптера Мі-8 штурмовим способом.
За словами командування, мета навчань - максимально скоротити час між надходженням наказу від командира до його виконання солдатом.
Противник двічі відкривав вогонь зі стрілецької зброї неподалік Пісків, а ще - атакував захисників Південного, Водяного та Невельського.