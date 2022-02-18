Японская женская группа The Yokohama Sisters решила поддержать Украину в непростое время и заодно отпраздновать дружеские отношения между Одессой и Йокогамой.

Девушки спели гимн Украины и этим восхитили украинцев.

Видео исполнения нашего гимна японки опубликовали на YouTube-странице своей группы.

На видео трое девушек в светлых костюмах исполняют гимн Украины на украинском языке. При этом певица, которая стоит по средине, держит небольшой флаг нашей страны.

Стоит отметить, что Одесса и Йокогама уже более чем более чем 55 лет являются городами-побратимами.

Такое исполнение гимна очень пришлось по душе украинцам, которые оставили свои восторженные комментарии.

"Вы так хорошо спели. Спасибо, спасибо за вашу поддержку!", "Спасибо вам!! Вы невероятные!", "Вау, как же вы хорошо поете, спасибо!", - пишут украинцы.

Как ранее сообщали, флаг Украины доставят на Луну в рамках миссии британской компании Spacebit, которая запланирована на весну 2022 года.

Его напечатают на 3D-принтере из украинского титана. При его изготовлении используют специальную технологию "зеленого" или безотходного производства.

Доставить украинский флаг и оборудование планируется к большому кратеру Lacus Mortis на ближней стороне Луны, а затем - в интересное для ученых темное пятно Oceanus Procellarum.

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