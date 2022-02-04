Сегодня, 4 февраля в 19:00, самый высокий монумент в Украине "Родина-Мать" подсветили в цвета государственного флага Украины.

Об этом сообщило в Facebook Министерство культуры и информационной политики Украины.

По случаю этого события, решено организовать челлендж, участие в котором могут принять все желающие фотографы.



Его суть состоит в следующем:

сфотографируйте подсвеченную в национальные цвета "Родина-Мать" из любой точки;

выложите фото в социальные сети с хештегом #UAразом;

Таким образом все участники челленджа примут участие в розыгрыше книги о лучших местах для путешествий по Украине.

Победитель будет выбран случайно с помощью специальной программы.



Также несколько профессиональных снимков уже появились на Facebook-странице Министерства.

Как ранее сообщали, флаг Украины доставят на Луну в рамках миссии британской компании Spacebit, которая запланирована на весну 2022 года.

Его напечатают на 3D-принтере из украинского титана. При его изготовлении используют специальную технологию "зеленого" или безотходного производства.

Доставить украинский флаг и оборудование планируется к большому кратеру Lacus Mortis на ближней стороне Луны, а затем - в интересное для ученых темное пятно Oceanus Procellarum.

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