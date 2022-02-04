"Родина-Мать" в Киеве засветилась цветами флага Украины (фото) [ Редактировать ]
Сегодня, 4 февраля в 19:00, самый высокий монумент в Украине "Родина-Мать" подсветили в цвета государственного флага Украины.
Об этом сообщило в Facebook Министерство культуры и информационной политики Украины.
По случаю этого события, решено организовать челлендж, участие в котором могут принять все желающие фотографы.
Его суть состоит в следующем:
- сфотографируйте подсвеченную в национальные цвета "Родина-Мать" из любой точки;
- выложите фото в социальные сети с хештегом #UAразом;
Таким образом все участники челленджа примут участие в розыгрыше книги о лучших местах для путешествий по Украине.
Победитель будет выбран случайно с помощью специальной программы.
Также несколько профессиональных снимков уже появились на Facebook-странице Министерства.
Как ранее сообщали, флаг Украины доставят на Луну в рамках миссии британской компании Spacebit, которая запланирована на весну 2022 года.
Его напечатают на 3D-принтере из украинского титана. При его изготовлении используют специальную технологию "зеленого" или безотходного производства.
Доставить украинский флаг и оборудование планируется к большому кратеру Lacus Mortis на ближней стороне Луны, а затем - в интересное для ученых темное пятно Oceanus Procellarum.
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