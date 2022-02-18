В населенном пункте Липовка, который находится в Киевской области, маршрутный микроавтобус столкнулся с легковым автомобилем, в результате аварии есть пострадавшие. Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

По прибытию на место вызова спасатели ГСЧС установили, что легковой автомобиль Renault совершил столкновение с маршрутным микроавтобусом Volkswagen.

18 февраля в 08:03 в оперативно-диспетчерскую службу пгт Макаров поступило сообщение о том, что в с. Липовка по улице Шевченко произошло дорожно-транспортное происшествие.

Отмечается, что в автобусе находились 17 пассажиров, 7 из них направлены в Макаровскую центральную больницу. На место происшествия работали 9 человек личного состава и 2 единицы техники ГСЧС.

Читайте также, недалеко от населенного пункта Вишневое, который находится в Полтавской области, пассажирский микроавтобус столкнулся с легковым автомобилем. Вследствие аварии пострадали 10 человек, которые были госпитализированы прибывшими на место происшествия медработниками с травмами различной степени тяжести.

Кроме того, во Львовской области столкнулись маршрутный автобус и автомобиль Skoda Octavia. Водитель легковушки погиб на месте, а водитель маршрутки и пять пассажиров попали в больницу, авария произошла в 7:30 утра в четверг, 3 февраля, в селе Рясна Руська.