Зеленский почтил память погибших героев "Небесной сотни" [ Редактировать ]
Президент Украины Владимир Зеленский на Майдане Независимости возложил цветы к памятнику Героям "Небесной сотни". Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
Украинский лидер вместе с первой леди Еленой Зеленской прошли по аллее и в местах расстрелов у портретов героев лежат цветы, установленные лампадки. На лентах между деревьями развешены накануне белые бумажные ангелы, символизирующие скорбь и почтение.
Отмечается, что в 2022 году исполняется 8 лет с начала событий Революции достоинства. 105 Героям Небесной сотни посмертно присвоено звание Герой Украины, а трое иностранцев – гражданин Беларуси Михаил Жизневский и граждане Грузии Зураб Хурция и Давид Кипиани – посмертно награждены орденами Героев Небесной сотни.
Ранее мы писали, что президент Украины Владимир Зеленский возложил цветы к Стене памяти павших за Украину. Визит главы государства был приурочен к Дню памяти защитников Украины, стена памяти находится на улице Трехсвятительской.
Кроме того, в 80-ю годовщину трагедии Бабьего Яра президент Украины Владимир Зеленский обратился к украинцам. За этими словами скрываются длинные и ужасные воспоминания для нескольких поколений, потому что они знают и помнят, что выстрелов в Бабьем Яру прозвучало не два, а в сотни, тысячи, в десятки тысяч раз больше.
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Информацию обнародовали в пресс-службе Зеленского