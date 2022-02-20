Україна вшановує Героїв Небесної сотні. Пам'ятні заходи три дні поспіль відбуваються в усіх містах України. Та найбільш масштабні - у Києві.

Зараз на місці тих кривавих подій перебуває наш Руслан Смещук. Він на прямому зв'язку зі студією. Руслане, розкажи, як вшановували пам'ять героїв на Майдані?

Руслан Смещук, кореспондент:

Олексію, вітаю. Зараз тут, на Майдані Незалежності, триває вшанування пам'яті загиблих героїв Небесної Сотні. Урочистості почалися від самого ранку із покладання квітів, в якому взяв участь Президент та Перша Леді.

Крім того, сьогодні сюди, на місце загибелі Героїв Небесної Сотні, приходять тисячі людей. Аби віддати шану і показати: навіть після восьми років українці пам'ятають ту жертву.

Мар'яна, учасниця акції пам'яті:

-Люди віддали життя, щоб ми жили гідно. Щоб наші діти жили гідно, тому я вважаю, що це нормально прийти і вшанувати їхню пам'ять.

Євген, учасник Революції Гідності:

Важко стає від спогадів, але боротьба триває. Це неможливо забути. Якщо ми забудемо, то всі ці загиблі на Майдані, зараз на Сході - це буде даремно.

А з дев'ятнадцятої години і до двадцять третьої тут, на Алеї Героїв Небесної Сотні, триває світлова та музична інсталяція "Промені пам'яті". Ось так це виглядає зараз. Це такі величезні три колони із світла, які поєднуються в небі. Тож у киян та тих, хто зараз перебуває у столиці, ще є час приїхати на Майдан, і вшанувати пам'ять героїв Небесної Сотні. Людей, які стали жертвами масових розстрілів 8-20 лютого 2014 року.