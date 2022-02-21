Масштабні пожежі вирують в Аргентині [ Редактировать ]
Масштабні пожежі вирують в Аргентині. Полум'я вже знищило близько восьмисот тисяч гектарів лісу. Найбільше від негоди потерпає провінція Коррієнтес. Там вогонь поширюється зі швидкістю 30 тисяч гектарів за добу. Пожежникам не вдається приборкати полум'я. Близько дев'яти відсотків регіону - згоріли. Провінцію оголосили зоною екологічного лиха.
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