А "військові навчання" в Білорусі не зупинятимуть. Мовляв, через "загострення ситуації на Донбасі". Таке заявив міністр оборони Білорусі - Віктор Хренін. За його словами, армію перевели у підвищений рівень готовності. Нагадаю, спільні російсько-білоруські військові навчання розпочалися 10 лютого та мали завершитися вчора. Після маневрів бійці РФ мали повернутися до місць постійної дислокації. Принаймні, у цьому запевняло і Міноборони Росії, і речник президента РФ Дмитро Пєсков, і міністр закордонних справ Білорусі Володимир Макей.