Військова техніка була залучена у навчаннях солдат США у Польщі [ Редактировать ]
Американські солдати розпочали навчання у Польщі, неподалік українського кордону. Вояки двох країн відпрацьовували різні схеми та прийоми, зокрема, з використанням військової техніки. Після посилення американського контингенту у лютому, кількість вояків США у Польщі сягнула 10 тисяч. Як заявили у польському міноборони, країна та її партнери "послідовно посилюють безпеку східного флангу НАТО". У Держдепі США зазначили, що такі дії НАТО оборонні та співрозмірні маневрам, що Росія проводить на території Білорусі.
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Два боїнги приземлилися в аеропорту міста Жешув, за 100 кілометрів від кордону з Україною. Напередодні Сполучені Штати анонсували, що спорядять 4700 військовослужбовців для посилення східного флангу НАТО.
В Польшу прибыла первая группа военных США, направленных на усиление НАТО. Самолет приземлился в аэропорту Ясенка под Жешувом
У Держдепі США зазначили, що такі дії НАТО оборонні та співрозмірні навчанням, що Росія проводить на території Білорусі.
Йдеться про близько 120 зі 160 російських батальйонних тактичних груп, що розташовані в межах 60 км від України.
До навчань залучили гелікоптери, танки й реактивні системи залпового вогню. Тренування відбулися на потенційно небезпечних напрямках.