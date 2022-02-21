Американські солдати розпочали навчання у Польщі, неподалік українського кордону. Вояки двох країн відпрацьовували різні схеми та прийоми, зокрема, з використанням військової техніки. Після посилення американського контингенту у лютому, кількість вояків США у Польщі сягнула 10 тисяч. Як заявили у польському міноборони, країна та її партнери "послідовно посилюють безпеку східного флангу НАТО". У Держдепі США зазначили, що такі дії НАТО оборонні та співрозмірні маневрам, що Росія проводить на території Білорусі.