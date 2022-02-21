Хвиля ковід-інфікувань в Україні йде на спад [ Редактировать ]
Хвиля ковід-інфікувань в Україні йде на спад. Минулої доби зафіксовано 13 з половиною тисяч нових випадків. Одужали дещо більше. Померли - 127.
Ушпиталили напередодні майже дві тисячі хворих. Найгірші показники поширення коронавірусу в Києві, на Дніпропетровщині, Миколаївщині та Одещині.
Повністю вакциновано в Україні вже 15 мільйонів 122 тисячі громадян. Бустерну дозу отримали понад 668 тисяч українців.
по теме
Відповідне рішення ухвалив тамтешній уряд через побоювання нової хвилі ковід-19.
Пандемія розділила суспільство, виснажила і людей, і бюджети країн. І в той час, як у західній півкулі все ще закручують ковідні гайки, у східній - вже розвиднюється. Велика Британія стане першою у світі державою, де збираються скасувати усі коронавірусні обмеження.
На високому рівні залишається смертність - 236 летальних випадків.
Знімають карантин також для всіх, хто прибуває в Польщу з Шенгенської зони.
Ушпиталені 4 тисячі хворих, одужали - 16 із половиною тисяч.