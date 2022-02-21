Астрономы обнаружили на планете WASP-121b облака из железа [ Редактировать ]
Источник: NASA
Астрономы впервые получили снимки ночной стороны горячего юпитера WASP-121b. Благодаря условиям на этой стороне могут существовать облака из железа и корунда - минерала, который служит основой для рубинов и сапфиров. Статья об этом опубликована в журнале Nature Astronomy.
"Наши данные показывают, что темная сторона WASP-121b достаточно холодна, чтобы там могли конденсироваться облака из паров железа и корунда - минерала, составляющего основу рубинов и сапфиров. Когда такое облако пересекает границу между полушариями, изливается экзотический дождь из жидких драгоценных камней", - рассказал один из авторов статьи, научный сотрудник Массачусетского технологического института Томас Микал-Эванс.
Горячими юпитерами называют газовые гиганты, которые удалены от звезды на небольшое расстояние, в разы ближе, чем Меркурий находится по отношению к Солнцу. Поэтому атмосфера таких планет разогревается до нескольких сотен градусов Цельсия. Из-за близости к светилу год на горячих юпитерах обычно длится несколько земных дней.
Одна из самых горячих планет такого типа - WASP-121b, которая расположена в созвездии Кормы на расстоянии в 850 световых лет от Земли. Гравитационные взаимодействия со звездой заставляют WASP-121b вращаться с такой скоростью, что одно из полушарий планеты всегда смотрит на светило, а другое постоянно погружено в темноту. В результате этого освещенная сторона WASP-76b раскалена до 2300-2500 °С, а другое полушарие на несколько сотен градусов холоднее.
Астрономы давно пытались изучить темную сторону этой планеты, однако раньше это не удавалось, поскольку она вырабатывает в десятки раз меньше света и тепла, чем дневная сторона WASP-121b. Поэтому ученые не могли измерить точную температуру на постоянно затененной половине горячего юпитера и выяснить состав и поведение его атмосферы.
На протяжении двух лет планетологи наблюдали за вращением WASP-121b вокруг звезды с помощью инфракрасных инструментов Hubble. Ученые отследили, как меняется яркость свечения, вырабатываемого молекулами водяного пара, по мере движения планеты по орбите, благодаря чему разделили излучение видимой и темной стороны.
Анализ снимков обратной стороны WASP-121b показал, что перепад температур между постоянно освещенным и затененным полушариями этого горячего юпитера был еще выше, чем ранее предполагали планетологи. Самая горячая точка WASP-121b была раскалена до температуры в 2,7 тыс. градусов Цельсия, а самая холодная была нагрета до температуры лишь в 500-800 °С.
Из-за столь большого перепада температур может возникать сразу несколько экзотических явлений, в том числе ветра скоростью более 18 тыс. км/ч, экзотические облака из паров металлов и минералов, таких как корунды, перовскиты и форстериты. Ученые предполагают, что из-за этих облаков на планету изливаются дожди из жидких драгоценных камней и застывших капель металлов.
Ранее "Подробности" сообщали о том, что в окрестностях Солнца астрономы нашли более 70 планет-изгоев.
по теме
Астрономам из Южноафриканской радиоастрономической обсерватории (SARAO) удалось заглянуть в центр нашей Галактики. Они увидели там вспыхивающие звезды, "звездные ясли", магнитные полосы и сверхмассивную черную дыру под названием Стрелец А, скрывающуюся в центре Млечного Пути на расстоянии 25 тыс. световых лет от Земли
Космический аппарат Solar Orbiter запечатлел крупнейший из когда-либо наблюдавшихся солнечных протуберанцев
Данную звезду открыли летом 2020 года
Перед польотом космічні туристи мають пройти спеціальну підготовку. Подорож триватиме півтори години. Споряджати туристів на орбіту почнуть наприкінці року.
Сьогодні пізно ввечері планують вивести в космос дві ракети Falcon 9 з різницею в 93 хвилини.