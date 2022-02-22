Руководство Европейского Союза приняло решение предоставить Украине своих киберспециалистов, чтобы те помогли отражать хакерские атаки со стороны России. Об этом сообщает заместитель министра обороны Литвы Маргирис Абукевичюс.

По его словам, речь идет о 10 экспертах по кибербезопасности из шести европейских стран, которые могут оказывать помощь государствам, подвергшимся кибератакам. Команда подпадает под программу оборонного сотрудничества ЕС PESCO. Это будет ее первое развертывание.

В ответ на запрос Украины Литва, Нидерланды, Польша, Эстония, Румыния, Хорватия активируют Силы быстрого реагирования в киберпространстве для помощи украинским институтам в борьбе с растущими киберугрозами.

Читайте также, украинские правоохранители проводят расследование сегодняшней ночной кибератаки на государственные сайты Украины. Первые результаты свидетельствуют о том, что к кибератаке может быть причастна Россия.

Кроме того, Министерство иностранных дел Украины осудило недавние кибератаки на министров и депутатов Польши. МИД призвал международное сообщество объединить усилия в противодействии российской агрессии. В стране выразили солидарность с партнерами из Польши.

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