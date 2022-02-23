Умер вокалист Screaming Trees Марк Ланеган [ Редактировать ]
Источник: Facebook
На 58-м году жизни умер американский певец, вокалист рок-группы Screaming Trees Марк Ланеган. Как сообщается в его аккаунте в Twitter, музыкант скончался 22 февраля в своем доме в Ирландии, причины смерти не уточняются.
Ланеган родился в 1964 году в городке Элленсбург в штате Вашингтон. За свою музыкальную карьеру он выступал в ряде коллективов, в том числе сотрудничал с различными группами, например, Queens of the Stone Age. Вместе с американским певцом Грегом Дулли основал группу The Gutter Twins, с которой записал два альбома, а также выступал вокалистом в английской группе Soulsavers.
Группа Screaming Trees являлась одним из пионером "гранжа" и - наравне с Alice In Chains, Nirvana, Soundgarden, Pearl Jam и другими группами - популяризировала жанр в начале 1990-х годов. Марк Ланеган дружил с Куртом Кобейном, жена которого, Кортни Лав, впоследствии помогла музыканту вылечиться от наркотической зависимости.
В рамках своей сольной карьеры певец с характерным низким и хриплым голосом записал 12 альбомов, последний из которых, Straight Songs of Sorrow, вышел в 2020 году. За свою манеру очень мало говорить на сцене поклонники в шутку прозвали его "музыкальным автоматом". Исполнитель раз за разом подтверждал это прозвище, предпочитая на своих концертах делать упор на песни, а не на разговоры с публикой.
Ланеган является автором нескольких книг. Так, в 2021 году в книге "Дьявол в коме" (Devil in a Coma) он описал, как заразился коронавирусом и был госпитализирован в больницу ирландского графства Керри, в котором и проживал.
Марк Ланеган
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