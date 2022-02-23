Зеленский, Дуда, и Науседа сделали совместное заявление после признания Россией "ЛДНР" [ Редактировать ]
Российская Федерация признала "ЛДНР", а также приняла решение ввести войска на Донбасс. В связи с этим президенты Украины, Литвы и Польши сделали совместное заявление.
Об этом сказал Владимир Зеленский во время брифинга.
Зеленский, Дуда и Науседа подписали совместное заявление в связи с решением России признать так называемые "ДНР" и "ЛНР".
Президент Украины также поблагодарил президента Литвы и Польши за поддержку в непростое время.
"Президенты Литвы и Польши - это настоящие друзья. То, что они приехали в Украину, очень важно и мы это ценим. Переданы нам шлемы, боеприпасы. Это все помощь, за которую я благодарен. Дипломаты этих стран остаются работать. Ценим четкую реакцию этих государств на решение Путина. Мы едины в оценке этих преступлений", - сказал президент.
Напомним, что 21 февраля Владимир Путин признал суверенитет "ДНР" и "ЛНР", а также подписал с их главарями договор о дружбе сотрудничестве и взаимной помощи, который также предусматривает отправку российской армии на Донбасс. На следующий день Госдума и Совет федерации единогласно поддержали решение Путина и ратифицировали документы.
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