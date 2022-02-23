І цьому голосуванню депутатів за впровадження надзвичайного стану передувало засідання Радбезу. Його сьогодні скликали зранку. І після нього секретар РНБО Олексій Данілов пояснив, що означатиме запровадження такого стану. Тож як ми з вами житимемо, готова розповісти Ірина Розова.

Ірина Розова, кореспондентка:

"Кошмарити" нікого не будуть, а комендантську годину введуть лише в разі необхідності. Рішення про запровадження надзвичайного стану секретар РНБО Олексій Данілов оголосив пообіді. Одразу після брифінгу він поїхав до Верховної Ради, де мають проголосувати за це протягом двох діб. Надзвичайний стан діятиме на всій території України, окрім Донецької та Луганської областей. Там діє окремий правовий режим через проведення операції Об'єднаних сил.

Олексій Данілов, секретар РНБО:

Там надзвичайний стан не вводиться, на превеликий жаль, він там введений вже доволі давно, з 14-го року. Решта територій - в залежності від тих питань, від тих загроз, які можуть виникати на тих чи інших територіях, буде чи то більш посилений, чи то більш послаблений надзвичайний стан, мова йде саме про прикордонні території, мова йде про ті території, там, де на сьогоднішній день ми маємо кордон з Російською Федерацією, маємо кордон з країною Білорусь, ви знаєте, шо там відбувається навчання, пересування військовий техніки.

Що означає надзвичайний стан? Сам Олексій Данілов пояснив: це посилена охорона громадського порядку, об'єктів, що забезпечують життєдіяльність населення та народного господарства. Можливі обмеження руху транспорту та додатковий огляд автівок. У будь-кого правоохоронці можуть перевірити документи. Усе це задля того, щоб запобігти внутрішній дестабілізації.

Олексій Данілов, секретар РНБО:

На нашому житті він майже ніяк не відобразиться радикально, там є певний перелік речей, які є в цьому законі про введення надзвичайного стану, я хочу сказати, максимально коректно буде відпрацьовуватися ця ситуація, але в разі необхідності, відповідні органи будуть діяти відповідно до чинного законодавства.

Термін дії надзвичайного стану - 30 днів. Президент може продовжити його ще на місяць. Мобілізація поки що не оголошена, наголосив Данілов. Однак за потреби таке рішення буде ухвалене. Питання запровадження воєнного стану на порядку денному наразі немає, проте засідання РНБО поки що не закривають.