Не плутати з мобілізацією! У Міністерстві оборони роз'яснили, що означає наказ президента про призов резервістів. Він триватиме тиждень, починаючи від сьогодні.

Залучатимуть лише тих, хто вже пройшов службу, зарахований до оперативного резерву та має військову спеціальність. Загалом це буде не більше ніж 46 тисяч громадян. По 5 тисяч відправлять до Нацгвардії та прикордонників, решту - до Збройних сил. Термін їхньої служби не може перевищувати одного року.

Юрій Максимів, військовий комісар Київського міського Територіального центру комплектування та соцпідтримки: