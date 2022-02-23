У Міноборони роз'яснили, що означає наказ президента про призов резервістів [ Редактировать ]
Не плутати з мобілізацією! У Міністерстві оборони роз'яснили, що означає наказ президента про призов резервістів. Він триватиме тиждень, починаючи від сьогодні.
Залучатимуть лише тих, хто вже пройшов службу, зарахований до оперативного резерву та має військову спеціальність. Загалом це буде не більше ніж 46 тисяч громадян. По 5 тисяч відправлять до Нацгвардії та прикордонників, решту - до Збройних сил. Термін їхньої служби не може перевищувати одного року.
Юрій Максимів, військовий комісар Київського міського Територіального центру комплектування та соцпідтримки:
Одні резервісти - це добровольці, які підписали контракт, інші - які відслужили службу, перебувають в запасі, але зараховані до оперативного резерву. І ті, і інші викликаються на службу через військові частини. Паралельно іде їхнє оповіщення, збір і поставка через ТЦК та СП. Звертаюся ще раз до резервістів. Панове і пані, будь ласка, не очікуючи виклику з військового комісаріата прибувайте до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки.
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